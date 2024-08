Los Waykis en la Sombra: Relato de Ivan Siucho contradice declaraciones de la PNP

Declaraciones del colaborador eficaz en el caso "Los Waykis en la sombra", Ivan Siucho Neira, en conjunto con las de su pareja, darían cuenta que su intento de secuestro sí habría tenido como móvil principal el caso en el que se incrimina el hermano de la presidenta de la República, Dina Boluarte, Nicanor Boluarte y su exabogado en el caso Rolex, Mateo Castañeda.

Las palabras de la pareja de Siucho señalan que, cuando cayó en cuenta de la presencia de los captores, este estaba conversando con una de las personas. Pronto descubrió que cerca de 7 personas se encontraban en el interior de su departamento de Surco y una de ellas incluso se encontraba amenazándolo con un arma de fuego. Entre los insultos, se le acusaba ser un 'Soplón'.

Ello coincide con lo expuesto por Siucho Neira, quien en su relato policial señaló además que lo obligaron a filmar un video con 2 barras que serían de minerales valiosos que se hallaban dentro de un maletín.

"Me dieron instrucciones para yo decir que el dinero y las 2 barras brillosas eran de mi propiedad. Después el sujeto conocido como ' Huamaní ', quien tiene como característica particular ser pelado, me dijo: 'Con este video te vamos a joder, te vamos a quitar tu calidad de (aspirante a) colaborador en el caso Los Waykis ", comentó.

Además, uno de los implicados en el crimen le habría intentado disuadir de dejar de lado su presencia en el caso que implica a los allegados a la presidenta. Asegurando también que la situación suya y la de su hermano era un tema que ya estaba cerrado y zanjado con un destino negativo.

El colaborador eficaz comentó que una vez fuera de su casa, obligado a salir por sus amenazadores, le habrían exigido un pago de 50 mil dólares para que el video incriminador sea eliminado. La supuesta consigna era que puedan encontrarse con su jefe en una "base de Aramburú".

"Le dije a mi custodio 'oe qué está pasando'. Ahí me responde que no siga colaborando con la Fiscalía, me iban a dar vuelta. De la salida de mi casa hasta el peaje habrán transcurrido 15 minutos de recorrido aproximadamente, en tanto que del peaje hasta un recorrido de 15 minutos por toda la Panamericana Norte, antes de llegar a Habich lo llaman a mi custodio, quien me dijo que había una intervención en las afueras de mi casa", relató el hombre.