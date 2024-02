Martín Vizcarra: PJ archiva dos delitos contra expresidente por caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

El Poder Judicial (PJ) archivó los delitos de asociación ilícita y usurpación de funciones a favor del expresidente Martín Vizcarra por el caso Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua, luego de un pedido de la Fiscalía.

A través de sus redes sociales, la jueza Margarita Salcedo dio cuenta de esta resolución tras una solicitud de la Fiscalía Superior Penal, que ratificó el petitorio del fiscal provincial Germán Juárez Atoche.

En la misma línea, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, también a petición del Ministerio Público (MP), dispuso el archivamiento del delito de usurpación de funciones para el exgerente del Proyecto Especial Pasto Grande, José Núñez Herrera.

Finalmente, el PJ resolvió proceder a la "anulación de los antecedentes (contra Vizcarra Cornejo y Núñez Herrera) que hubiera generado dicho proceso respecto de estos delitos".

"No se ha podido establecer un elemento funcional y estructural, ni determinar una organización con una estructura básica, con cohesión de grupo y en orden direccionado a perpetuar el delito, ni se ha podido establecer que la conducta del acusado fue producto de un acuerdo asociativo y permanente para delinquir. Consecuentemente, no se puede establecer un elemento funcional y estructural, por lo que analizando de forma integral, ello correspondería sobreseerse en ese extremo, por atipicidad relativa", se lee en el razonamiento frente al delito de asociación ilícita.

"No se habría realizado la conducta que se le atribuye al procesado, por cuanto no se podría instigar a una persona para usurpar funciones, atendiendo a que existirían elementos que señalan que habría un instrumento normativo que le habilitaba a realizar la función de suscribir contratos, al no existir agente que materialice el ilícito tampoco se tendría al sujeto que instiga respecto al mismo", dice respecto al proceso por usurpación de funciones.