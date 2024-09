Ministro del Interior sobre Andrés Hurtado: PNP no puede iniciar seguimiento sin mandato judicial

13/09/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales

En declaraciones ante la prensa, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, brindó detalles sobre el caso que se sigue en contra de Andrés Hurtado y por qué la Policía Nacional del Perú (PNP) no puede iniciar un seguimiento al presentador de televisión.

¿Mininter tras los pasos de Andrés Hurtado?

El titular del Ministerio del Interior (Mininter) se encuentra en Chiclayo para liderar el operativo 'Amanecer Seguro' con más de 300 agentes policiales en el marco de la lucha del gobierno de contrarrestar la actividad delictiva en la región.

Sin embargo, Santiváñez no pudo evitar las interrogantes de la prensa por la investigación que se sigue contra Andrés Hurtado al ser vinculado en el caso de los hermanos Siucho por presunto tráfico de influencias, cohecho y lavado de activos, puesto que hasta el momento se encuentra "no habido".

"La Policía Nacional solamente puede seguir a una persona por un mandato judicial. Si es que no hay un mandato judicial vigente, de seguimiento o estar pendiente de una persona, el ponerle a una persona un seguimiento es un atentado contra su libertad y está penado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos", sostuvo en un inicio el ministro.

Seguidamente, volvió a resaltar que mientras la PNP no cuente con un requerimiento fiscal o judicial de ubicación de una persona o incluso de vigilancia, no pueden vulnerar ningún derecho humano . Para finalizar, Juan José Santiváñez respondió la interrogante de si Andrés Hurtado aún permanece o no en el país como un tema de reserva.

Digemin no ubica a Andrés Hurtado

El lunes 9 de setiembre, Andrés Hurtado reapareció en sus redes sociales con un video donde asegura estar internado en una clínica para ser operado por tercera vez. Horas después, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictó su impedimento de salida del país por 15 días.

Ello debido a que la Fiscalía sustentó su requerimiento porque un equipo de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digemin) no pudo ubicar el paradero de Andrés Hurtado el pasado sábado, 7 de setiembre.

"(Se) informó que respecto del investigado Hurtado Grados, no se le había podido ubicar y no se tenía conocimiento de su paradero ni rastro alguno", se lee en la resolución emitida.

De esta manera, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, expresó ante la prensa que la Policía Nacional no puede realizar un seguimiento a Andrés Hurtado sin un mandato judicial vigente, ya que hacerlo vulneraría sus derechos humanos.