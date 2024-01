Patricia Benavides: Exfiscal de la Nación denuncia penalmente a Marita Barreto y miembros de Eficcop

La defensa legal de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, informó que denunciaron penalmente a la coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), Marita Barreto, y los miembros del mismo.

En conferencia de prensa, los abogados de la extitular del Ministerio Público (MP) indicaron que dicha medida incluye al coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP). Harvey Colchado, el capitán Gianmarcos Dueñas y los que resulten responsables.

Asimismo, la defensa legal de la exfiscal de la Nación precisó que la acusación es por el presunto abuso de autoridad, omisión de funciones, denuncia calumniosa, fraude procesal y falsedad ideológica.

En esa misma línea, los letrados apuntaron las denuncias no van a entorpecer "en lo absoluto" la investigación que está a cargo de Delia Espinoza.

"Estas denuncias no van a entorpecer en lo absoluto la investigación que actualmente está a cargo de la doctora Delia Espinoza, la cual se está desarrollando. Estas denuncias no van a entorpecer esto porque el Eficcop no está investigando hoy a la doctora Patricia Benavides", puntualizó.