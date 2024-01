Jesús "Koko" Giles: PJ dicta 9 años de prisión al exalcalde provincial de Huánuco por colusión

El Poder Judicial (PJ) dictó 9 años de prisión al exalcalde provincial de Huánuco, Jesús "Koko" Giles Alipázaga, por el delito de colusión.

A través de sus redes sociales, el PJ informó que el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial de Huánuco Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Luis Pasquel Paredes, también sentenció a la exgerente de asesoría jurídica, Zulma Picón Ruiz, ello en el marco del caso conocido como "Virgen de la Puerta".

El caso se remonta a irregularidades en la contratación del Consorcio Virgen de la Puerta para obras de redes de agua, desagüe y pavimentación. De acuerdo la tesis fiscal, este consorcio habría presentado una carta fianza falsa y luego se le redujo indebidamente la cantidad de calles a intervenir.

El Poder Judicial condenó con cadena perpetua a Jesús Bautista y Vanesa Cachique, padres de familia que asesinaron a su propio hijo de 11 meses en mayo del 2023 en el puente Nanay de Iquitos.

La sentencia fue dispuesta por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Maynas de la Corte superior de Justicia de Loreto, donde se halló a ambos procesados como culpables del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de sicariato en agravio de su menor hijo.

Hasta la fecha de la resolución del PJ, Jesús Bautista y Vanesa Cachique se encontraban recluidos bajo la condición de prisión preventiva en el centro penitenciario de Iquitos.

Y si bien la defensa de estos padres de familia ha anunciado que apelará contra la cadena perpetua, ambos padres de familiar deberán continuar purgando la drástica condena por acabar con la vida del recién nacido.

Como se recuerda, un testigo clave reveló que el padre había tenido intenciones de acabar con la vida de su bebé.

De acuerdo con su relato, el hoy condenado a cadena perpetua intentó pagarle a un joven para que asesinara al menor a cambio de S/ 2 mil 500 y S/ 3 mil.

"Este hombre ya tenía planeado hace cuatro meses atrás deshacerse de este bebé. Mi sobrino (hijastro) me dice: 'Me quiere dar una chamba para deshacerme de un bebé, quiere que lo mate, me quiere contratar, me quiere dar plata", contó a la prensa.