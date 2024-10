Pedro Castillo: PJ declaró infundada revisión de oficio de la prisión preventiva del expresidente

El Poder Judicial (PJ) declaró infundada la revisión de oficio de la prisión preventiva dictada contra el expresidente de la República, Pedro Castillo.

A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, el PJ informó que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, declaró vigente esta medida impuesta en el proceso por presunto delito de rebelión.

Asimismo, el magistrado indicó que persiste el peligro de fuga del exmandatario y aseguró que no existen nuevos elementos de convicción que justifiquen el cese de la prisión preventiva.

"El magistrado señala, en su resolución, que persiste el peligro de fuga del acusado y que no existen nuevos elementos de convicción que justifiquen el cese de la medida, impuesta inicialmente por 18 meses y, luego, prolongada por el mismo plazo", agregaron.

Como se recuerda, el pasado 19 de septiembre, el exjefe de Estado reapareció en una audiencia del Tribunal Constitucional y aseguró que él está "resistiendo un abuso de autoridad".

Durante la sesión del Pleno del TC, donde se evalúa la demanda de habeas corpus que presentó, el exmandatario indicó que fue detenido arbitrariamente por la Policía Nacional del Perú (PNP) y denunció que no se respetó el debido proceso en su caso.

"He sido elegido presidente de la República, he sido detenido arbitrariamente, conducido a la prefectura y luego a una carceleta. Hoy estoy en el penal de Barbadillo, resistiendo en todo caso un abuso de autoridad, toda vez que no se ha respetado el debido proceso, yo nunca tuve una notificación para ser detenido", acotó.