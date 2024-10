Exprocuradora critica pedido de comparecencia a fiscal Peralta en vez de prisión preventiva: Hubo peligro de fuga

La exprocuradora Katherine Ampuero se mostró disconforme con las decisiones del Ministerio Público (MP) de no dictarle prisión preventiva a la fiscal Elizabeth Peralta, cuando en el allanamiento realizado en su domicilio existían pruebas suficientes de que habría intentado huir de la justicia.

En diálogo con Nicolás Lúcar en el programa ' Hablemos Claro', Ampuero señaló que no comparte la decisión de no haber dictado prisión preventiva para la fiscal Elizabeth Peralta y el empresario Javier Miu Lei. Asimismo, aseveró que en los tres casos existía material probatorio suficiente como para que les dicte dicha medida.

"El juez ha considerado que en los tres casos existen suficientes materiales probatorios como para dictar una prisión preventiva. Entonces, que a los tres no se les haya dictado esa medida, no es por falta de material probatorio", declar´ó para nuestro medio.

En esa misma línea subrayó que para que se dicte dicha medida, no basta que exista una gran cantidad de evidencia, sino que, se tienen que cumplir otros requisitos de la norma.

Ampuero criticó severamente el accionar del juez al sancionar con prisión preventiva al exconductor de 'Porque hoy es sábado con Andrés' y no dictar la misma restricción a la fiscal superior. A su vez, la exprocuradora señaló que existía un peligro de fuga latente de parte de Peralta.

"Este requisito para el juez se ha cumplido en el caso de 'Chibolín', pero en el caso de la fiscal superior, el juez dictaminó que no (...) Para el juez tampoco ha sido suficiente el que le hayan encontrado una maleta con la ropa lista, la cual obviamente con la experiencia que tenemos los operadores de justicia, esto es un indicio de que la persona ya quería salir del país, en dicho maletín también se le encontró un ticket aéreo", agregó.

Por otra parte, aseveró que el comportamiento de Peralta va en contra del correcto proceder del MP. Asimismo, subrayó que las pruebas que se encontraron en el allanamiento de su domicilio son actos de obstaculización que dificultan la averiguación de la verdad.

"Dicho criterio no lo comparto porque la resolución del juez dice que no es suficiente para decir que hay peligro de fuga o peligro de obstaculización de la labor de la verdad (...) Le encontraron por ejemplo en el allanamiento realizado en su casa, un papel con anotaciones de lo que tenía que hacer, por ejemplo: Borra todo lo que está en el WhatsApp, borra todo los lugares a donde te has ido del Google Maps", subrayó.