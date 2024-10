Conflicto en el TC: Gutiérrez contradice a Pacheco y reafirma que no hubo quórum en votación sobre demanda competencial

En diálogo con Exitosa, el magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Gustavo Gutiérrez Ticse, se pronunció sobre la votación de la demanda competencial de Congreso contra el Poder judicial (PJ). En tal sentido, indicó que si se pretende votar sin incluir al resto de magistrados, resultaría un agravio para la institucionalidad del órgano supremo interpretativo de la Constitución.

En el programa Informamos y Opinamos, Gutiérrez indicó que se intenta buscar consensos para garantizar la gobernabilidad del TC. Además, añadió que es importante lograr un entendimiento entre los magistrados del TC, indicando que esto dependerá principalmente de la presidenta del Tribunal, Luz Pacheco.

No obstante, Karina Novoa resaltó lo expresado por la presidenta del TC, quien refirió que los votos son inamovibles, ya que suponen una mayoría y ocasionaría que la demanda sea infundada. En tal sentido, Gutiérrez. señaló que podrían existir malos entendidos, algo que lamenta y que espera se se pueda resolver lo antes posible.

Lo que tiene que haber aquí es respeto a las minorías. Siempre se ha tenido respeto a las formas y se ha apegado al reglas .Y sobre este tema en concreto, definitivamente tenemos posturas distintas . Para nosotros, en ese momento no había quórum. No es solamente al inicio, el quórum es también en la votación , supongamos que alguien se tiene que retirar, ¿se tiene que votar con solamente 4 magistrados? Tiene que haber alguna razón para hacer al menos un cuarto intermedio", sostuvo.

Aclarando el tema de su ausencia durante el voto, precisó que tanto él como Francisco Morales y Pedro Hernández no abandonaron la sesión. "El ponente que presenta y que estaba presencialmente en ese momento pedía que se dé la ponencia porque había presentado un documento para quizá modificar su propuesta. Y pasó un incidente que ocasionó que se retirara del TC", indicó al respecto

Además, indicó que ha enviado un oficio para que emitan la transcripción y la grabación de la sesión virtual, y espera que la tengan porque considera que hay un error de parte de la presidencia. "Creo que es importante ponerle paños fríos y proceder formal y correctamente al tomar una decisión, sea cual fuese el resultado", señaló