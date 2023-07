Sada Goray y Mauricio Fernandini: PJ suspende audiencia de prisión preventiva hasta el miércoles

Esta tarde, el Poder Judicial (PJ) suspendió la audiencia de prisión preventiva por 36 meses contra Mauricio Fernandini y Sada Goray, quienes enfrentan cargos por el delito de colusión agravada.

El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, a través del magistrado Raúl Justiniano Romero, suspendió este lunes, 24 de julio, la audiencia de prisión preventiva contra Mauricio Fernandini y Sada Goray, para continuarla el próximo miércoles, 26 de julio, a las 10 de la mañana.

En entrevista con los medios de comunicación, Gino Dagnino, abogado del periodista Fernandini, aseguró que se intenta agravar la situación legal de su defendido.

También aseguró que no existió ninguna entrega de bono de éxito de 150 mil soles hacia Mauricio Fernandini, tal y como afirma la tesis fiscal.

''No participa en la capacitación que se le da a los directores, no participa en la designación de los directores, no participa en la reunión de los directores para ver el cambio de funcionarios, no participa en la firma de los convenios (...) ¿Por qué le dan un bono si él no está presente?'' agregó.