Sada Goray y Mauricio Fernandini: Audiencia de prisión preventiva por 36 meses continuará esta mañana

La audiencia de prisión preventiva por 36 meses contra los investigados Sada Goray y Mauricio Fernandini continuará en la mañana de este lunes 24 de julio. La sesión donde se discutirá dicha medida contra ambos procesados se desarrollará desde las 09:00 a.m.

El anuncio fue hecho por el Poder Judicial (PJ) mediante sus redes sociales, luego de que el juez Raúl Justiniano decidiera suspender la audiencia del pasado viernes. Allí, dicho poder del Estado informa que los presupuestos relacionados a la evaluación de la prisión preventiva será discutidos esta mañana.

La sesión de este lunes tendrá lugar tras sumarse una nueva suspensión de las audiencias del caso que involucra a Sada Goray y Mauricio Fernandini. Anteriormente, el PJ, mediante el magistrado del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, tomó la misma decisión el 18 y 20 de julio.

La última audiencia suspendida ocurrió el pasado viernes 21 de julio tras la decisión del juez Justiniano de continuar con el debate esta mañana.

La evaluación de prisión preventiva por 36 meses contra Sada Goray y Mauricio Fernandini forma parte de las investigaciones por su presunta participación en el caso de Fondo MiVivienda.

Según la hipótesis de la Fiscalía de la Nación, ambos habrían cometido una serie de presuntos hechos ilícitos con participación de funcionarios del Estado.

Por esta razón, son acusados por los delitos de colusión agravada, organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, cargos por los que el Poder Judicial determinará si reciben la pena de 36 meses de prisión preventiva.

Como se recuerda, el abogado penalista Francisco Álvarez se refirió a este caso mediante una entrevista en Exitosa y advirtió que Mauricio Fernandini tendría problemas para lograr una reducción de pena tras perder la confianza del Ministerio Público.

"Cuando el fiscal se entera que el investigado no está contando la historia honesta, ahí le dice que ya no va a ser confesor porque 'he encontrado todo esto'", explicó.