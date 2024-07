Víctor Polay Campos: Fiscalía formaliza investigación contra líder del MRTA por apología al terrorismo

17/07/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía formalizó la investigación preparatoria contra el líder del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos, por el presunto delito de apología al terrorismo.

Investigación en curso

De acuerdo al documento del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, se pudo conocer que el Ministerio Público (MP) optó por judicializar la investigación contra el cabecilla del MRTA, así como también al sentenciado, Jaime Castillo Petruzzi, quien fue expulsado de nuestro país tras su liberación en 2016.

Y es que la Procuraduría Antiterrorismo, a cargo del procurador peruano, Milko Ruiz, solicitó, mediante un escrito presentado el pasado 6 de junio, dicho proceso contra ambos por la elaboración del borrador y/o redacción del libro 'Revolución en los Andes', en el que se estaría enalteciendo diversos actos terroristas, que fueron perpetrados por el MRTA, así como por sus demás integrantes.

En ese sentido, tras haber recabado oficialmente los elementos contra los implicados, el MP dispuso la formalización de la investigación preparatoria por un total de 120 días, no sin antes precisar que la sanción no ha sido prescrita debido a que la pena no es menor de ocho, ni mucho menos mayor a 15 años.

Además de que los hechos imputados a Polay Campos tienen lugar durante el año 2012, mientras que los de Castillo Petruzzi, datan de agosto del 2020.

Decisión admitida por el PJ

Por otro lado, es importante recalcar que la decisión de formalizar la investigación fue recientemente admitida por el Poder Judicial (PJ) mediante una resolución en la que también comunicó dicha medida solicitada por el MP.

Como se sabe, Polay Campos viene cumpliendo una condena de 35 años, la cual fue impuesta por el PJ en el año 2008.

Sobre caso 'Las Gardenias'

En septiembre del 2023, La Fiscalía formalizó la investigación preparatoria contra Polay Campos por el caso 'Las Gardenias', el cual hace referencia al ataque en agravio de distintas personas que integraban la comunidad LGBTI en 1989.

"Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en DD.HH. e Interculturalidad formalizó investigación preparatoria contra Víctor Polay Campos y otros 6 implicados en el caso "Las Gardenias", por los presuntos delitos de homicidio calificado y terrorismo agravado", escribió el MP en X, antes Twitter.

Así como este caso, se conoció que la Fiscalía formalizó recientemente la investigación preparatoria contra el cabecilla del MRTA, Víctor Polay Campos, por el presunto delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de apología al terrorismo.