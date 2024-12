Vizcarra se complica tras declaraciones de Hernández sobre coimas, afirma Caya: "Le espera la cárcel"

En entrevista con Exitosa, el exconsejero regional de Moquegua, Luis Miguel Caya, indicó que las declaraciones de José Hernández sobre coimas complican a Martín Vizcarra en el juicio oral en el caso Obrainsa.

Durante el diálogo con Karina Novoa en Informamos y Opinamos, el exfuncionario señaló que las nuevas revelaciones darían argumentos suficientes para que el expresidente sea declarado culpable y sea condenado entre marzo y abril del 2025.

Caya aseguró que, dentro del juicio contra Martín Vizcarra, existen unos pocos "testigos estrella" que permitirían conocer cómo se dieron las supuestas coimas de las que se acusa al expresidente. En ese sentido, resaltó que Hernández tiene información clave sobre cómo operaba el exmandatario.

El exconsejero regional de Moquegua resaltó que existe la trazabilidad necesaria para poder "entender la comisión de un delito". Según sostuvo, no se requiere de fotografías ni videos de la coima debido a que esta rastreabilidad de la cadena lo demostraría por si misma.

"No necesitas un video o fotografía, no necesitas los billetes fotocopiados, no necesitas un acta de entrega de la coima. Necesitas lo que está se está demostrando a lo largo de este juicio. Los empresarios que están dando cuenta y que han aceptado el delito y han dicho 'yo le yo cometí un ilícito y le entregué coima al Señor vizcarra'", mencionó.