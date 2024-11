'Waykis en la Sombra': Defensa de Nicanor Boluarte pide apartar a juez Concepción Carhuancho del caso

El abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, indicó que se solicitó al Poder Judicial la separación del juez Richard Concepción Carhuancho del caso 'Waykis en la Sombra'. Según lo expuesto, el defensor habría preparado una serie de pruebas que demostrarían que existe imparcialidad en la toma de decisiones del magistrado.

El letrado detalló además que la investigación habría recogido diferentes elementos que probarían una parcialización de parte del encargado de impartir justicia. Uno de ellos fue una supuesta grabación de una clase en la que se demostraría la parcialización que Concepción Carhuancho tendría contra Nicanor Boluarte. Joseph Campos además aseguró que la determinación de la prisión preventiva habría afectado el procedimiento.

Este medio intentó acceder al referido video, sin embargo, los letrados señalaron que no contaban con él. Esto presuntamente trataría de un video de un centro de capacitación para abogados en el que Carhuancho habría referido el caso 'Waykis en la Sobra' como un ejemplo de corrupción.

Finalmente, Campos indicó que este perjuicio contra el defendido no solo coarta contra el estado de derecho, sino que afecta la constitucionalidad, puesto a que temas relevantes, como el de APEC 2024, pasaron a segundo plano para atender el caso del hermano de la dignataria.