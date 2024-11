Waykis en la Sombra: ¡Atención! Nicanor Boluarte no se presentó a audiencia final de prisión preventiva

18/11/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales

Durante la audiencia en la que el Poder Judicial decidirá si establece los 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte y otros por el caso 'Los Waykis en Las Sombras', el juez Richard Concepción Carhuancho constató en dos ocasiones que el hermano de Dina Boluarte no se había conectado virtualmente a la sesión.

Nicanor Boluarte no habido

En el inicio de la audiencia, el magistrado consultó la presencia del investigado a su defensor legal, el abogado Luis Vivanco. Este detalló que haría los intentos por comunicarse con su patrocinado, en ese mismo contexto, otro de los imputados, Jorge Ortiz Marreros, señaló tener problemas con a cámara, por lo que Concepción Carhuancho otorgó minutos para poder solucionar el problema.

Luego de que se solucionaran los problemas, el magistrado constató una vez más la ausencia de Nicanor Boluarte. Vivanco señaló que no pudo comunicarse con su defendido. " No he podido comunicarme con mi patrocinado, lamentablemente ", recalcó. Por tanto, el juez en cuestión decidió que los acontecimientos quedasen registrados en el acta.

Según el periodista Alonso Ramos, los vecinos del pasaje Daniel Alomia, en San Borja, donde se halla la vivienda del investigado hermano de la mandataria, no lo habrían visto en varios días.

Incertidumbre y hermetismo en alrededores de la casa de Nicanor Boluarte, hermano de presidenta Dina Boluarte, a punto de definirse si va o no a prisión. Vecinos no ven hace días a 'hermanisimo', en estas horas cruciales del caso Waykis en la Sombra.#OcurreAhora @atv_noticias pic.twitter.com/TdsOeZJcXh — Alonso Ramos (@AlonsoRamosG) November 18, 2024

Sin aplicar Ley 32108

Un día antes, durante la sesión del pasado domingo 17 de noviembre, el juez rechazó aplicar la ley 32108, de organizaciones criminales, para ser usada en beneficio de los implicados. Según lo expuesto por el magistrado, la mencionada norma coarta con lo establecido en la misma Constitución Política del Perú, por lo que se aplicaría la norma anteriormente vigente.

"Se trataba de una ley importante, estaba regulando el crimen organizado, sin embargo, ni siquiera existe una explicación de cuáles fueron las razones que sustentan estas modificatorias. Hay una ausencia de explicación de motivos sobre estos asuntos", detalló el letrado.

Por tanto, comentó que los términos de organización criminal deben regirse bajo el artículo 317 del Código Penal, modificado por el Decreto Legislativo 1244, anterior a la 32108. "No pudiendo aplicarse la ley 32108, la ley posterior, a pesar de ser más favorable a los investigados, por ser contraria a la Constitución Política del Perú y a la Convención Americana de los Derechos Humanos, en aplicación del control difuso y del control de convencionalidad", completó el magistrado.

De este modo se pudo conocer que el hermano de la presidenta, Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, no se habría presentado a la sesión virtual por la audiencia que busca establecer si los investigados del caso 'Waykis en la Sombra', pasarán 36 meses de prisión preventiva. El juez Richard Concepción Carhuancho registró las dos veces en que fue consultada la presencia del querellado.