Nicanor Boluarte no se someterá a prisión preventiva, anuncia su abogado: "No sé dónde está"

El abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, habló sobre el paradero de su defendido y cuáles serían los motivos por los que no se sometería a la prisión preventiva. Ello en el marco del reciente dictamen que le impone 36 meses de cárcel provisional a él y a otros tres más implicados en el caso 'Los Waykis en la Sombra'.

El letrado subrayó que no sabe cuál es su paradero. Explicó que la última vez que lo vio fue durante la reciente audiencia del domingo, en donde se pudo observar al hermano de la presidenta, Dina Boluarte, sentado en el asiento de un carro. Sin embargo, pese a que su patrocinado se encontraría al margen de la ley, explicó cuáles serían las razones.

En ese mismo orden de ideas, Vivanco enfatizó que la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho, responde a tintes políticos y que es sumamente arbitraria, dejando ver signos de parcialidad, lo que, para el defensor, no es aceptable.

"El tema es que, finalmente, él no está (...) No es que tenga un problema de salud, eso se hubiera trasparentado. Sería una escusa para justificar la ausencia; yo lo que entiendo en este caso es que, y lo digo desde una perspectiva estrictamente personal, es que el señor no se va a someter a una decisión que considera que es absolutamente arbitraria (...) que ha sido emitida por un juez que ha demostrado claramente signos de parcialidad y que tiene tintes políticos ", detalló en una entrevista para Canal N.

Además, indicó que las pruebas que yacen en contra de Nicanor Boluarte no serían material suficiente para imponer la medida cautelar contra los investigados. En su lugar, este puntualizó que deberían pasar por otros procesos de validación de la información.

"Una a una las he contradicho (las evidencias contra Nicanor Boluarte) y no las he negado, sino que yo les he dado el valor de un elemento de convicción que sirve para investigar, pero no para sustentar una prisión preventiva. Esta exige un grave y fundado elemento de convicción. Y creo que la evidencia que se ha presentado todavía necesita ser corroborada a través de otros actos de investigación", cuestionó.