Dictan prisión preventiva contra Nicanor: ¿Qué pasará con Dina Boluarte?

La exprocuradora Katherine Ampuero comentó cuáles podrían ser las repercusiones de los 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte para la presidenta de la República, Dina Boluarte. Para la abogada, existen suficientes pruebas que podrían incluir a la jefa de Estado ante una eventual acusación. Sin embargo, esta sería procesada luego de que deje el cargo.

La exfuncionaria detalló que todas las acusaciones que corren contra el hermano de la mandataria pueden ser usadas en su contra, pues los beneficios de poder que ostenta la dignataria habrían sido usados por su consanguíneo en favor de su presunta organización criminal.

"Todos los hechos irregulares, todos estos hechos ilícitos que el Ministerio Público le está imputando a Nicanor Boluarte, efectivamente, ninguno de ellos se habría podido concretar si no sería el hermano de la presidenta de la República. Nicanor Boluarte, como persona, prácticamente no es nada, ni nadie si no sería ese vínculo consanguíneo que tiene con la presidenta Dina Boluarte", relató.