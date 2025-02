¡A escobazos! Mujer ahuyenta a delincuentes que intentaron robar su negocio de abarrotes

¡Cansada de la delincuencia! Una mujer no dudó en frustrar el robo de su negocio 'a punta de escobazos'. La fémina fue captada ahuyentando a dos hombres que intentaron arrebatarle su dinero y objetos de valor.

A través de las redes sociales se ve el preciso momento en que una mujer, identificada como María Teresa Figueroa, se encuentra barriendo dentro de su negocio de abarrotes ubicado en la colonia Ley 57 de Hermosillo, Sonora, hasta que de pronto, dos hombres con cascos ingresan armados; uno de ellos con un arma blanca.

"No he vendido nada, nada he vendido", expresó en un inicio la mujer intentando de evitar el robo y que los asaltantes la lastimaran.