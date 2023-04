Abogado del Clan del Golfo asegura que "no se van a someter" a la justicia

20/04/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

El abogado de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocido como el Clan del Golfo, Ricardo Giraldo, ha solicitado al gobierno que les otorgue un estatus político para negociar la paz. Si esto no se concede, Giraldo afirma que el Clan no se someterá a la justicia y seguirá en guerra. El Clan del Golfo es el ejército del narco más temido de Colombia, compuesto por 9.000 combatientes que extienden sus tentáculos a unos 30 países y trafican cerca de la mitad de la cocaína del país. El gobierno reanudó en marzo la guerra contra el Clan tras acusarlo de romper el cese al fuego y atacar a la población civil. Sin embargo, Giraldo califica la ruptura del diálogo de "algo absurdo".

Si se les otorga el estatus político, sus miembros podrían acordar penas alternativas a la cárcel y la posibilidad de hacer política después de dejar las armas. El plan "Paz Total" del presidente Petro busca extinguir medio siglo de conflicto interno que ha dejado nueve millones de víctimas, y otorgar "estatus político" al Clan del Golfo implicaría considerar que no es una banda criminal.

En una entrevista con AFP, Giraldo afirmó que las AGC no son simplemente un grupo de bandidos y criminales que trafican droga, como se cree de mala manera. También afirmó que todas las organizaciones armadas del país cobran un impuesto por el narcotráfico, pero que las autodefensas y las guerrillas tienen fines diferentes a los narcotraficantes. Los primeros invierten en sus comunidades y hacen escuelas, pavimentan vías y llevan energía eléctrica y acueducto a algunas veredas.

Giraldo también señaló que, si el gobierno no reconoce políticamente a las AGC, estos no se someterán a la justicia y seguirán en guerra. Según Giraldo, la oferta de sometimiento a la justicia del gobierno no es "bondadosa" para los narcos, y afirmó que preferiría negociar con un gobierno extranjero que con el gobierno colombiano en las actuales circunstancias. Además, Giraldo dijo que los territorios que dejaron los paramilitares de extrema derecha desmovilizados en 2006 están siendo ocupados por otros actores del conflicto, como las exFARC y ELN, y que el Clan del Golfo surgió como una autodefensa para protegerse de estos y de organismos del Estado.