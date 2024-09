¡De terror! Mujer fue mordida y atacada brutalmente por una enorme serpiente pitón en su propia vivienda

La población de Tailandia se encuentra conmocionada, tras reportarse el brutal ataque de una serpiente pitón, que mordió a una mujer cuando esta trabajaba en su propia vivienda.

Se reportó que la víctima, de 64 años, se encontraba lavando los platos tras una cena en conjunto con toda su familia, que residía en una casa ubicada en las afueras de la ciudad de Bangkok.

La víctima, identificada como Arom Arunroj, reveló que se disponía a limpiar los trastes y a ordenar algunos platos en su cocina, cuando sintió un dolor agudo en el muslo, el cual le generó una fuerte preocupación.

En cuestión de segundos, miró hacia abajo, encontrándose con una enorme serpiente atrapándola y mordiéndole la pierna de forma brutal.

"Estaba a punto de sacar un poco de agua y cuando me senté me mordió inmediatamente. Cuando miré, vi que la serpiente me estaba envolviendo", declaró al periódico local Thairath.