Donald Trump retira a EE. UU. del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y congela fondos para refugiados palestinos

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, sigue cumpliendo con cada una de las promesas realizadas en campaña. Este 4 de febrero, el mandatario norteamericano firmó una orden ejecutiva con la que finalizó la participación de su país en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

No solo ello, también aprobó la congelación de los fondos que EE. UU. destinaba a la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés). Esta suborganización de la ONU vela por los derechos, el desarrollo, la salud y otros aspectos de cerca de cinco millones de refugiados palestinos.

Cabe precisar que Trump ya había retirado a los EE. UU. del Consejo de Derechos Humanos en su primer mandato, pero la nación volvió a integrarse al foro internacional tras la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. Nuevamente como mandatario, el político republicano pretende restablecer las medidas adoptadas durante su primera etapa como jefe de Estado.

La postura trumpista contra la ONU es sabida y reconocida en todo el mundo. El mandatario ha acusado a dicho organismo internacional de mantener sesgos contra aliados de los EE. UU., así como de desaprovechar su potencial por un exceso de burocracia y agendas globalistas.

"Siempre he sentido que la Organización de las Naciones Unidas tiene un enorme potencial, pero no están a la altura de este. Durante mucho tiempo ha sido ineficaz. Sigo manteniendo grandes esperanzas en ella (ONU), pero siendo honestos la gente que la maneja no la gestiona bien", declaró ante la prensa.