Ecuador: Presidente Guillermo Lasso disuelve el Congreso y convoca a elecciones generales

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ordenó la disolución de la Asamblea Nacional y convocó a elecciones legislativas y presidenciales. El mandatario argumentó que su decisión responde a la constante desestabilización del Parlamento al "Gobierno, la democracia y el Estado". Además, usó como fundamento legal el artículo 148 de la Constitución de la República de Ecuador.

"He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República que otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el Decreto Ejecutivo °741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos", anunció en mensaje a la Nación.