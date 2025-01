Evo Morales es declarado en "rebeldía" : Justicia de Bolivia emite nueva orden de detención en su contra

17/01/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El juez boliviano ordenó la detención del expresidente Evo Morales luego de que no se presentara a una segunda audiencia para resolver una solicitud de prisión preventiva en un caso de trata de menores durante su presidencia.

¿Por qué fue declarado en rebeldía?

Evo Morales, expresidente de Bolivia, fue declarado en rebeldía por la justicia boliviana luego de ausentarse en dos audiencias judiciales en Tarija, vinculadas a un caso de trata de personas y estupro.

Las sesiones estaban programadas para el 14 y el 17 de enero, pero Morales no se presentó, argumentando problemas de salud. Sin embargo, el juez a cargo del caso, Nelson Alberto Rocabado, concluyó que los certificados médicos presentados por su abogado defensor, Jorge Pérez, no justificaban un impedimento real para su traslado desde Cochabamba a Tarija.

En consecuencia, el juez emitió una orden de captura contra Morales y dispuso el congelamiento de sus cuentas bancarias como parte de las medidas judiciales.

¿De qué se le acusa a Evo Morales?

La investigación señala a Evo Morales por presuntamente mantener una relación con una menor de 15 años cuando era presidente de Bolivia, lo que derivó en un embarazo. Los hechos fueron denunciados en el contexto de un caso de trata de personas, donde se presume que Morales habría utilizado su posición de poder para influir en la menor.

Las acusaciones han generado un fuerte impacto político y social, dado que Morales, considerado una figura emblemática en Bolivia, enfrenta cargos graves relacionados con abuso de poder y vulneración de derechos de menores.

¿Cómo ha respondido la defensa de Evo Morales?

El abogado defensor de Morales, Jorge Pérez, ha argumentado que su cliente no pudo asistir a las audiencias debido a problemas de salud. No obstante, el juez Rocabado consideró que la documentación médica presentada no acreditaba impedimentos significativos para su traslado.

La defensa tiene un plazo de 48 horas para presentar nuevos documentos que sustenten las supuestas afecciones. Mientras tanto, Morales se encuentra en Cochabamba, considerado su fortín político, desde donde ha permanecido resguardado en los últimos meses. La decisión judicial de declarar su rebeldía marca un punto crítico en este proceso legal.

La declaración de rebeldía y las órdenes de captura y congelamiento de cuentas contra Evo Morales reflejan el avance de un caso judicial complejo que involucra acusaciones graves de trata de personas y estupro.

Este caso no solo pone en la mira al expresidente, sino que también pone a prueba el sistema judicial boliviano en su capacidad para manejar procesos de alta relevancia política y social. La resolución final determinará las responsabilidades legales en un caso que ha generado repercusión internacional.