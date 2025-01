Javier Arévalo niega haber encubierto presunto robo de procesadores en el Poder Judicial: "Es una gran mentira"

En diálogo con Exitosa, el expresidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, negó haber encubierto las irregularidades en torno a los procesadores del sistema judicial.

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', el extitular del PJ indicó el 12 de diciembre del 2024 se realizó la denuncia policial, la cual pasó a la Fiscalía al día siguiente. También, aseguró que las computadoras que él entregó no tenían ningún problema.

Asimismo, Javier Arévalo precisó que estas computadoras no se encuentran en el Palacio de Justicia, sino en otro edificio y rechazó que haya entregado computadoras malogradas.

"Estas computadoras no se encuentra en el Palacio de Justicia, sino en otro edificio donde funcionan los ejes penal y no penal, con lo que se implementa el expediente electrónico (...) En mi gestión no se ha escondido eso. Eso es una gran mentira. Yo no he entregado computadoras malogradas, eso quiero que quede bien claro", agregó.