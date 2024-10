Exalcaldesa toma RADICAL DECISIÓN y se convierte en estrella de página para adultos: ¿De QUIÉN se trata?

El radical cambio de una exalcaldesa ha remecido las redes sociales luego de que se confirmara que la exburgomaestre dejó el ámbito político para dedicarse a crear contenido en una página para adultos.

Lejos de la esfera política, la exfuncionaria pública decidió emprender en el internet a través de la comercialización de contenido erótico. Sin embargo, su decisión también ha sido duramente criticada debido a que viene cumpliendo una orden de arresto domiciliario.

Se trata de la exalcaldesa de la comuna de Maipú, Cathy Barriga, quien viene cumpliendo con cárcel por casa luego de haber sido acusada de malversar las arcas municipales por unos 33 millones de dólares.

La también esposa del diputado Joaquín Lavín (UDI) reveló que ahora se encuentra enfocada en su contenido para la página web de Onfayer. Si bien parte de sus publicaciones son gratuitas, otras fotografías tienen un costo de 25 dólares mensuales.

A sus 51 años, Cathy Barriga Guerra se ha convertido en un nuevo 'sex-symbol' en Chile, donde la recuerdan como 'La Robotina' y chica 'Mekano'.

"Lo adverso me ha hecho más fuerte. En mi vida siempre he transformado energía. Soy resiliente (...) Ya pasé por el proceso de cuestionar lo injusto que estoy viviendo. Pero lo cierto es que la vida sigue. (...) Y mientras tanto, me ocupo y sigo construyéndome. Y sin duda, a pesar de lo doloroso de todo esto, soy una mujer más fuerte", expresó Barriga.