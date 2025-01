Gustavo Petro responde a Trump y anuncia aranceles a productos de EE. UU.: "Su bloqueo no asusta"

La tensión entre el gobierno de Estados Unidos y Colombia sigue dando que hablar luego de las sanciones anunciadas por Donald Trump. Esto generó la inmediata respuesta del presidente Gustavo Petro quien minimizó esta serie de medidas de su par norteamericano.

Como se recuerda, el mandatario del país de las barras y las estrellas estalló contra su par cafetero luego que este rechazara recibir los vuelos con migrantes ilegales. Por ello, anunció diversas sanciones como el aumento de aranceles a los productos colombianos que ingresen a su territorio, la prohibición de viajes a los funcionarios de la administración de Petro y otros.

Como es su costumbre, Gustavo Petro utilizó su cuenta oficial de X (antes Twitter) para responder con todo a lo anunciado por Donald Trump. Para comenzar, el líder político colombiano aseguró que no le gusta viajar con frecuencia a Estados Unidos en clara referencia al impedimento para ingresar a la denominada nación más poderosa del mundo.

A su vez, dejó en claro que impondrá la misma sanción que decidió Trump al aumentar el 50 % de aranceles a los productos provenientes de Norteamérica. De igual forma, aseguró que la posición tomada por los estadounidenses no lo asusta resaltando el amor por su país.

"Su bloqueo no me asusta; porque Colombia además de ser el país de la belleza, es el corazón del mundo. Se que ama la belleza como yo, no la irrespete y le brindará su dulzura. Me informan que usted pone a nuestro fruto del trabajo humano 50% de arancel para entrar a EEUU, yo hago lo mismo", precisó.