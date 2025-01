Donald Trump lanza mensaje a Europa y Canadá en Davos: "Nos han tratado muy mal"

Donald Trump, durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, no escatimó críticas hacia Europa, señalando lo que considera un trato desfavorable de los países europeos hacia Estados Unidos.

En un discurso virtual, el mandatario acusó a la UE de no comprar productos estadounidenses, como alimentos y automóviles, y de mantener largos procesos regulatorios que, según él, perjudican a las empresas de su país.

Trump destacó que empresas tecnológicas estadounidenses, como Apple y Google, se habían visto afectadas por multas y medidas fiscales en Europa, lo que consideró un ataque injustificado a los intereses económicos de su nación.

"Obtuvieron 15 o 16.000 millones de Apple en realidad no es una multa, sino una devolución de impuestos no pagados, porque la multinacional abonaba menos del 1% de sus beneficios, creo que están detrás de Facebook por miles y miles de millones", expresó Trump.

En un giro sorprendente, Trump vinculó la reducción de los precios del petróleo con el fin de la guerra en Ucrania. Aseguró que si los precios del crudo fueran más bajos, la situación bélica terminaría rápidamente.

El presidente también exigió a la Reserva Federal de EE. UU. que reduzca las tasas de interés de inmediato, alegando que esto beneficiaría tanto a la economía estadounidense como a la global.

En otro momento de su intervención, Trump criticó a Canadá, sugiriendo que Estados Unidos no necesita sus recursos como el petróleo, gas, ni automóviles. Además, insistió en la idea de que Canadá podría convertirse en el estado número 51 de EE. UU.

"Voy a pedir Arabia Saudí y a la OPEP que bajen el precio del petróleo. Tienen que reducirlo, lo cual, francamente, me sorprende que no lo hicieran antes de las elecciones. No demostraron mucho cariño. Me sorprendió un poco eso", enfatizó Trump.