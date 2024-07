¡Impactante! Mujer salva a su hijo de perder la vida ahogado por borracho: "Amor de madre"

05/07/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

Una mujer sorprendió a todos al ser captada en una valiente acción para poder rescatar con vida a su hijo, quien cayó a un río y en aparente estado de ebriedad.

Heroica acción de una madre

A través de las redes sociales se difundió la escena donde se ve a una mujer muy preocupada tras ser avisada por un grupo de niños de escuela primaria, que su hijo estaba tirado en un río casi inconsciente y sin poder ponerse de pie.

A pesar de que los vecinos alertaron a las autoridades para que puedan ayudar al joven que yacía en el río, estos demoraban en aparecer, por lo cual, la mujer no dudó en tomar la iniciativa para rescatarlo antes de que suceda una mayor tragedia.

Según la escena registrada en San Cristóbal de las Casas, en México, la señora bajó al río de Chiapas con una cuerda atada a su cintura, logrando colocarla alrededor de su hijo, quien tendría más de 18 años.

"Esta mujer en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, puso manos a la obra cuando su hijo cayó a un río y tuvo que descender para auxiliarlo", se lee en el clip compartido en redes sociales.

¿Sobrevivió su hijo tras caer al río?

Durante el rescate se escucha decir a uno de los testigos que presenciaron la heroica acción de la madre: "¿Por qué no bajó un hombre?", tratando de resaltar que nadie más se animó a apoyar a la mujer. Luego, se reveló que el joven fue rescatado con éxito y trasladado a un hospital para recibir atención y estabilizarlo.

Como era de esperarse, la escena no pasó desapercibida por los internautas quienes no dudaron en aplaudir a la mujer y reconocer que siempre son ellas quienes no dudan en darlo todo por sus hijos.

"Una madre siempre es una madre aún que los hijos sean unos descarriado", "qué bueno que lo rescataron pero qué vergüenza que tu mamá tenga que verse en esa situación", "las madres son capaces de dar la vida y más por sus hijos", "amor de madre", "lo malo que nunca valoramos lo que nuestras madres hacer por sus hijos hasta que lo vivimos", fueron algunas de las principales reacciones en Instagram.

Por ello, tras el video donde se ve a una madre saltar a un río con tal de salvar a su hijo de no perder la vida ahogado muchos resaltaron el sacrificio que hacen sus progenitoras por garantizar su bienestar.