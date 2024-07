¡Indignante! Roger Waters, cantante de Pink Floyd, defiende a Nicolás Maduro: "Se llama democracia"

31/07/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

Gran indignación en redes sociales han generado las declaraciones del exvocalista de la banda Pink Floyd, Roger Waters, quien criticó duramente a Elon Musk por desafiar a Nicolás Maduro, mientras reconocía al dictador como "presidente de Venezuela".

Waters no tuvo mejor idea que publicar un video en donde calificó a Musk como un "oligarca", que "no respeta el Gobierno de la gente común". Como si no fuera suficiente, precisó que el empresario planea desestabilizar diversos países que van en contra de sus ideologías.

"Elon Musk, está publicando tweets anti-Maduro sobre Venezuela y la elección que Nicolás Maduro ha ganado. Elon Musk, esta aplicación es la misma aplicación del oligarca. Me pregunto por qué él quiere deshacerse del gobierno que representa a la gente común", comentó,

¿Pidió revisar los votos?

La única parte de su pronunciamiento que fue medianamente bien recibida por los medios fue una en donde expresó su deseo de que los votos en Venezuela se cuenten de forma transparente, pero rechazó también la violencia en las calles.

"Lo que necesitamos es una apropiada investigación de las elecciones que se llevaron a cabo en Venezuela, sin armas de fuego disparando en las calles, ni llamadas del señor Musk para derribar estatuas de Hugo Chávez, ¿está bien? Simplemente, mantengan la calma. Investiguen por su propia cuenta y sigan adelante. Se llama democracia, Elon, imbécil", indicó, concluyendo su mensaje.

Previamente llamó a votar por Maduro

El cantante fue duramente criticado en las últimas semanas, al exhortar en reiteradas ocasiones a los venezolanos a votar por Nicolás Maduro, alegando que la oposición obedecía a presuntos intereses de corporaciones internacionales.

"La razón por la que les envío este mensaje es para que voten por Maduro en las elecciones del 28 de julio. ¿Por qué? Porque Venezuela les pertenece a ustedes, no a la corporación Chevron (multinacional energética de Estados Unidos) que es con quien (María) Machado quiere hacer el trato para regalar su país", declaró en sus redes sociales.

Si bien Waters es un activista permanente y ha manifestado abiertamente ser un socialista empedernido, sus fanáticos en Latinoamérica no se han tomado nada bien sus últimas opiniones, en un contexto convulso y de mucho cuidado.

Sobre todo, al querer defender a Nicolás Maduro mediante reclamos en redes sociales, lo que le valieron al exvocalista de Pink Floyd, Roger Waters, una oleada de críticas y reclamos.