¿Inesperado castigo? Hombre sorprende a LADRÓN in fraganti y toma radical acción contra él

Un insólito castigo a un ladrón se viralizó en redes sociales. El dueño de una finca encontró 'in fraganti' a un sujeto que intentó robar los limones que producía, por lo cual, tras detenerlo, lo obligó a comerse una gran cantidad de esos productos.

Obligan a ladrón a comerse todo lo robado

Cansado de los constantes robos en su zona, un hombre obligó al presunto delincuente a comerse todos los limones que había intentado llevarse, bajo la amenaza de que, si no lo hacía, le cortaba las manos con un machete.

La escena se viralizó rápidamente en redes sociales, ya que se veía al ladrón asustado, mientras que las personas que lo detuvieron comienzan a increparle por su indignante acción y castigarlo severamente con varios limones regados en el suelo.

Después de cumplir con el castigo, el joven fue liberado por los vecinos de la comunidad de Cuenda, en República Dominicana. El incidente ha generado diversas reacciones en la comunidad y en redes sociales, donde algunos usuarios han debatido sobre la justicia y la eficacia de este tipo de castigos.

"Encuentran a hombre robando en finca de limón y el dueño lo atrapa y hace que se los coma todos", se lee en el clip que fue compartido en X (antes Twitter).

Reacciones a la escena viral en redes

Como era de esperarse, el video no tardó en ser comentado por los internautas, que no dudaron en apoyar la decisión del dueño de la finca contra el ladrón, mientras que otras personas lo cuestionaron por no entregarlo rápidamente a las autoridades policiales.

"Solo son unos limones y los da la naturaleza para todos", "no saben el sacrificio que se hace para cuidar y regar esas plantas como para que venga un desalmado a robárselos", "pobre muchacho tiene necesidad por sus hijos", "bueno, si después de eso, no aprende a respetar lo ajeno, está muy mal", fueron algunas de las principales reacciones en redes sociales.

Vecinos detienen a ladrón en Argentina

Otro hecho similar ocurrió en Suipacha y Libertador, Merlo, donde un delincuente le arrebató una cadenita de oro a una mujer que caminaba por una calle. Sin embargo, el facineroso no eligió bien el lugar de su acto delictivo, ya que por tratarse del centro del mencionado distrito hubo decenas de testigos del hecho, y estos testigos no fueron solo espectadores.

Tras verse acorralado por la población, en su desesperación el ladrón tiró la cadena hacia una alcantarilla, pero los vecinos hicieron que la busque sin importar lo que pueda suceder y a pesar de la negativa del sujeto por el mal olor que emanaba del lugar.

De esta manera, ante la inseguridad ciudadana y cansados de los robos, el dueño de una finca decidió castigar a un ladrón que intentó llevarse los limones que producía en República Dominicana.