¡Insólito! Candidata a gobernadora se quitó la ropa en mitin de campaña: "Buscaba atraer votos"

En un proceso electoral, no existen límites para los que desean ganar votos. O eso parece haber demostrado una candidata a gobernadora de Tokio, que en pleno mitin de campaña procedió a quitarse la ropa para sumar votos a su favor.

Los presentes quedaron atónitos cuando la joven comenzó a desnudarse en medio de un debate televisado, mientras se dirigía a todo Japón. Vale mencionar que la candidata también es una influencer conocida como Uchino Ari.

Sin pensarlo dos veces, comenzó a sacarse la casaca y blusa, quedando únicamente con un top color piel que no dejaba mucho a la imaginación.

Lo más insólito, es que en medio de su presentación, la candidata tomó el micro y pregunto a sus espectadores si consideraban 'sexy' su accionar, invitándolos a agregarla a la aplicación de citas LINE, indicando que respondería personalmente a cada mensaje.

Esto claramente quedó como un intento de atraer fanáticos por su belleza, y al mismo tiempo, sumar votantes en una campaña electoral reñida.

Como era de esperarse, su discurso se volvió tendencia en redes sociales, acumulando millones de vistas de parte de usuarios de todas partes del mundo. Los comentarios fueron bastante variados, pero una amplia mayoría cuestionó cómo es que se permitió algo así en televisión nacional.

Si bien es la primera vez en mucho tiempo que un candidato en Japón se desnuda en medio de un mitin o debate, existen antecedentes particulares en esta clase de eventos.

Uno de ellos fue cuando el empresario Yusuke Kawai se disfrazó de nadie menos que el Joker, cuando postulaba para ser prefecto de la región Chiba. Sin embargo, este llevó su caracterización a otro nivel, pues también pretendía convertir su ciudad en una "tierra de fantasía".

Vale mencionar que Kawai trabaja como comediante en el país, y hace bastante tiempo dejó de tener oportunidades en la televisión, volviéndose una figura consolidada en las redes sociales.

Para el profesor de la Universidad de Estudios Internacionales de Kanda, Jeffrey Hall, este fenómeno se debe a que los candidatos buscan dominar la atención pública, pero no necesariamente para conseguir una victoria, pues el reconocimiento mediático puede ayudarlos en su vida personal.

"Los candidatos tienen garantizado que millones de personas los verán, ya que, en Japón, en las campañas no hay spots televisivos ni en internet, no se permite pedir el voto en casas y no se puede pagar a gente para hacer proselitismo a tu favor", expresó.