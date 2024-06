¿Se quebró? Mark Vito canta cumbia a viva voz y usuarios reaccionan: "Se lo dedica a Keiko"

Mark Vito Vilanela sorprendió una vez ,más en sus redes sociales al no dudar en cantar una canción de la cumbia peruana con gran pasión y sentimiento, por lo cual, sus seguidores no dejaron pasar la oportunidad de bromear asegurando que se la dedicaría a su exesposa, Keiko Fujimori.

El expareja de la lideresa de Fuerza Popular se caracteriza por mantenerse activo en sus redes y especialmente por haber sido protagonista de un pasado ampay donde se le vio en compañía de otra mujer, mucho más joven que él.

Sin embargo, esta vez llamó la atención de todos con un video, de solo 41 segundos de duración, donde aparece luciendo una camisa celeste y sosteniendo una cerveza con una mano, mientras con la otra hacía gestos y señas de la emoción que sentía al cantar el tema 'Si te vas, qué haré' de la agrupación 'El Lobo y La Sociedad Privada'.

"Gracias, cariño por haberme amado, por los buenos tiempos que pasé contigo. Gracias, mi vida, pero antes de irte dame un beso y vete, sin mirar atrás, si te vas, ¿qué haré?, no puedo retenerte, si tú ya no me amas", se escucha interpretar al estadounidense de 47 años.