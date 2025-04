Jair Bolsonaro: Expresidente de Brasil sufrió "empeoramiento clínico" tras enojarse por aviso judicial

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, ha presentado serios problemas de salud durante las últimas horas. Según los primeros reportes, el exmandatario, de 70 años, tuvo un "empeoramiento clínico" tras varios días desde su cirugía intestinal. Además, esta situación estaría relacionada con el enojo que le provocó haber recibido un aviso judicial, vinculado a sus investigaciones por el presunto intento de golpe de Estado en 2022.

Este jueves 24 de abril, los médicos tratantes de Bolsonaro informaron que le realizarán nuevos exámenes, debido a que el funcionamiento de su organismo ha registrado preocupantes alertas. "Presentó un empeoramiento clínico, elevación de presión arterial y empeoramiento de las pruebas de laboratorio hepáticas", indicó el hospital DF Star de Brasilia, lugar donde el político se encuentra internado.

En ese sentido, se confirmó que el mandatario continuará con ayuno oral y nutrición parenteral exclusiva, además de fisioterapia motora y medidas de prevención de trombosis venosa, mientras se realizan los análisis requeridos para su tratamiento. Asimismo, se ha recomendado que Bolsonaro no reciba visitas mientras se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde aún no hay pronóstico para su alta.

Cabe destacar que, hace tan solo unos días, el expresidente había manifestado en redes sociales que seguía "con fe y determinación" en medio de esta crisis, agradeciendo a sus simpatizantes por las muestras de afecto. No obstante, el último miércoles 23 de abril, el líder de ultraderecha enfureció tras recibir una notificación judicial por parte del Supremo Tribunal Federal (STF), en el marco del caso 'golpe de Estado' de 2022.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, será juzgado por la Corte Suprema de dicho país. La medida fue anunciada por el máximo ente de justicia, que lo acusa por el presunto intento de golpe de Estado tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva, en 2022. Sin embargo, el exmandatario denunció que pretenden "vengarse" de él, y así impedir que postule a las próximas elecciones presidenciales.

"El tribunal pretende impedir que me juzguen en 2026, como quieren impedir que me presente libre a las elecciones porque saben que, en una contienda justa, no hay ningún candidato capaz de ganarme", manifestó.