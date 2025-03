Alejandro Aguinaga señala que Salvador del Solar debería ir a la cárcel por cerrar el Congreso: "Ancón I o II"

El congresista Alejandro Aguinaga se refirió al caso del ex presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, quien podría ser inhabilitado para ejercer cargos públicos, por recomendación del Parlamento. Según el legislador de Fuerza Popular, el expremier debería ser juzgado por la disolución del Congreso en 2019, y que incluso merece ser condenado a cárcel por tal acto.

A través de sus redes sociales, Aguinaga compartió un mensaje en donde arremetió contra del Solar, a quien responsabilizó de crear un "show" para ejecutar lo que considera un "golpe de Estado". Asimismo, ironizó sobre la carrera actoral del expremier, indicando que junto a Martín Vizcarra consumó aquel cierre del Parlamento.

"La memoria no prescribe, sigue fresca y no se borra tan fácil: aún recordamos cómo Salvador del Solar se prestó al show del golpe. Aquel actor de Pantaleón, reciclado en político inepto, no tuvo reparos en convertirse en el títere dócil de Martín Vizcarra y la caviarada de turno para consumar un golpe de Estado", manifestó en un inicio.