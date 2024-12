Joe Biden indulta a su hijo a poco de dejar el cargo: Mandatario asegura que proceso fue selectivo e injusto

Como uno de sus últimos actos como presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden indultó al menor de sus hijos, Hunter. El vástago del mandatario esquivará la prisión tras ser acusado de mentir en su declaración de antecedentes, comprar y poseer ilegalmente un arma de fuego. Junto con ello, quedará exonerado de su admisión de culpabilidad para nueve cargos por fraude fiscal.

Según el jefe de la Casa Blanca, el juicio contra su descendiente fue injusto y tuvo un procesamiento selectivo solo por ser su hijo. Es importante resaltar que el "perdón presidencial" es otorgado a menos de mes y medio de la llegada de su sucesor, el republicano Donald Trump.

"Hoy he firmado el indulto para mi hijo Hunter. Desde el día en que asumí el cargo, dije que no interferiría en la toma de decisiones del Departamento de Justicia, y he mantenido mi palabra incluso mientras veía cómo mi hijo era procesado de forma selectiva e injusta", detalló el mandatario.