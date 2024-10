Joven muere al caer de cabeza en entrada de Metro mientras grababa un TikTok

01/10/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

Alina Glazunova, una joven rusa de 24 años originaria de Moscú, perdió la vida mientras grababa un TikTok. Paseaba junto a sus amigas cerca de una estación de Metro cuando sucedió el trágico accidente, el cual fue captado en video y se viralizó rápidamente en las redes sociales, causando conmoción.

Turista muere en entrada de Metro

El video muestra a Glazunova y sus amigas caminando alegremente por las calles de Tbilisi mientras cantaban la canción 'For the last time' del grupo estadounidense de hip hop $uicideboy$.

En un momento, la joven toma su celular para filmar a una de sus amigas, pero solo unos pasos después, tropieza y cae de cabeza en la entrada de una estación del Metro, desde una altura de casi cinco metros. La caída le provocó graves heridas, lo que finalmente le costó la vida.

De acuerdo con los reportes de los medios RU63 y Mtavari, Glazunova fue asistida por su amiga, quien de inmediato llamó a los servicios de emergencia.

La joven fue trasladada a un hospital cercano en estado crítico. Pese a los esfuerzos del equipo médico, Glazunova falleció a causa de una fractura en la base del cráneo.

Según el medio ruso MSK1.RU, la joven se había graduado en 2022 de la Academia Rusa de Economía Nacional y Administración Pública, y estaba de vacaciones en Georgia junto a su amiga.

"Nos conocimos en 2019 en una función teatral. Desde entonces, nos hicimos amigas", declaró Olga, la joven que presenció el trágico desenlace.

Respuesta tras el accidente

El fallecimiento de Glazunova ha generado una profunda consternación de la población, quienes criticaron la falta de señalización en la entrada del Metro donde ocurrió el accidente.

💔🙏 V Tbilisi zemřela 27letá Ruska Arina Glazunova po pádu do podzemní chodby, které si nevšimla. Dívka utrpěla zlomeninu spodiny lebeční.



Před pádem natáčela s kamarádkou video a zpívala píseň „Naposled"



Proč tam nejsou žádné bezpečnostní ploty? Je pro ně normální chodit... pic.twitter.com/flplraizqd — bety kovac (@betyna71) September 29, 2024

En el sitio del siniestro, ciudadanos locales erigieron un pequeño monumento en memoria de la joven rusa, como símbolo de respeto y condolencias.

Un vecino de la zona declaró al medio británico The Sun que la entrada del Metro donde cayó Glazunova siempre ha representado un peligro. "Cualquiera podría caerse por ese muro", señaló el testigo, destacando la falta de medidas de seguridad en ese pasaje.

A raíz del accidente, el parque cercano al lugar del incidente fue cerrado temporalmente, y se espera que las autoridades locales revisen las condiciones de seguridad de las infraestructuras en la zona.

La trágica muerte de la joven rusa en una estación de Metro mientras grababa un TikTok con sus amigas resalta los peligros inesperados que pueden surgir en situaciones cotidianas, especialmente cuando la atención se desvía hacia las redes sociales. Este suceso nos invita a reflexionar sobre la importancia de estar alerta en todo momento.