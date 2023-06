La UE debe prepararse para la adhesión de Ucrania, dice el jefe del Consejo Europeo

29/06/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, advierte que la UE debe prepararse para la adhesión de Ucrania y discutir las reformas necesarias. Aunque el debate será difícil, no se puede esperar hasta el último momento si el informe de la Comisión Europea recomienda abrir negociaciones de adhesión con Ucrania en diciembre. Durante una cumbre de la UE centrada en Ucrania, el presidente Volodimir Zelenski pide la apertura de las negociaciones para fines de 2023, lo cual requiere la aprobación de los 27 estados miembros.

La UE otorgó a Ucrania el estatus de país candidato a la adhesión en junio, después de la invasión rusa. Sin embargo, otros nueve países también esperan unirse al bloque. Michel señala que los países de la UE no deben cerrar los ojos ante sus propias responsabilidades. Aunque no se esperan decisiones definitivas en esta cumbre, se busca iniciar un proceso y preparar futuras reuniones. Michel enfatiza que Europa no debe temer al debate y debe tener una posición clara antes de las elecciones europeas del próximo año.

La ampliación del bloque será un tema importante en las cumbres europeas restantes de 2023. Además de Ucrania, Moldavia también muestra prisa por unirse, mientras que Georgia es formalmente un país candidato, al igual que Albania, Bosnia, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y Moldavia, además de Turquía. Michel insta a los líderes europeos a reflexionar sobre las implicaciones de la ampliación del bloque.

En resumen, el presidente del Consejo Europeo advierte sobre la necesidad de prepararse para la adhesión de Ucrania a la UE y discutir las reformas requeridas. Aunque el debate será desafiante, se busca iniciar un proceso y preparar futuras reuniones. Además de Ucrania, otros nueve países también tienen aspiraciones de unirse al bloque, y se insta a los líderes europeos a reflexionar sobre las implicaciones de la ampliación.