¡Lamentable! Kate Middleton reaparece en público y anuncia que tiene CÁNCER: ¿Cuál es su estado de salud?

Kate Middleton, princesa de Gales, reveló este viernes que le diagnosticaron cáncer y que se encuentra en las "primeras etapas" de tratamiento. La monarca estaba desaparecida hace varias semanas e incluso empezaron a circular rumores sobre su muerte.

El anuncio fue hecho mediante un video en el que la princesa aparece en un lugar campestre usando una chompa a rayas y pantalón azul marino. La noticia generó gran impacto en el mundo, ya que hace dos meses Kate se alejó temporalmente de la vida pública luego de que el Palacio de Kensington informara que fue sometida a una cirugía abdominal que no estaba relacionada al cáncer.

"En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa", dijo Kate, quien es esposa del príncipe William, mismo que sucederá a su padre, el rey Carlos III, en el trono.

Según las palabras de Kate, la cirugía abdominal que le fue realizada alguna semana fue exitosa, pero luego fue informada que padece de cáncer, por lo que se está sometiendo a tratamiento.

"Las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento", agregó.