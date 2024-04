¡Lamentable! Mujer falleció tras dar a luz en su casa debido a sus creencias religiosas

08/04/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

Flor Idalia Hernández Salgado perdió la vida tras dar a luz a su cuarto hijo en su vivienda con ayuda de una partera, ya que se rehusó a ir a un centro médico porque iba en contra de sus creencias religiosas (las mujeres no deben de recibir atención médica durante su embarazo y parto).

Lamentable suceso

El hecho ocurrió en El Salvador en la zona rural del cantón Tepesquillo Bajo, del municipio de Jucuapa, departamento de Usulután, dejando conmocionados a todos los vecinos.

Según revelaron los familiares de Flor Idalia, ella pertenecía a la Iglesia Apostólica la Fe en Cristo Jesús y sus líderes religiosos no le permitieron que ellos intervengan para que sea atendida y llevada de emergencia a un centro médico, ya que tenía un diagnóstico de riesgo en el parto.

María Marlene Salgado Cortez, madre de la fallecida, detalló que su hija se había negado a ser ayudada debido a que la iglesia les afirmaba que el único hombre que podía verla era su esposo, tomar medicamentos "es un pecado", faltando a todos sus controles prenatales, y que ir con un doctor demostraría su falta de fe en Dios.

"La obra (iglesia) en la que ella estaba es complicada, también porque ellos no las dejan que tomen remedios para un dolor de cabeza o en el cuerpo porque dicen que es pecado. Ella le agarraban dolores de cabeza y cuando le decía 'tomate una pastilla, no mamá no puedo, decía ella'", dijo la madre de Flor.

Pastor le prohibió ir con el doctor

Flor Idalia había comenzado a sentirse mal desde el viernes 29 de marzo. Este no era el primer embarazo de la joven, y según la madre los primeros dos partos fueron atendidos en un centro hospitalario de la zona y los menores habían nacido por cesárea. A pesar de su historial médico decidió que su tercer embarazo fuera atendido en casa con una partera, y aparentemente en esa ocasión todo resultó bien.

Finalmente, en el cuarto embarazo la joven madre había expresado su deseo de tener el bebé en casa atendida por la misma partera, aunque su madre y esposo le habían insistido en visitar un centro asistencial.

Carlos Salgado, el esposo de la joven le dijo al padre: "Cuando yo le vi los dedos de la mano le hice la pregunta al líder ´mire, varón, yo veo que los dedos se le van moreteando a ella'. Y él dijo: 'está dudando de Dios´". Con esas palabras el pastor y sus acompañantes argumentaban que "debían esperar ocho horas, cómo para que hiciera la obra". Para esa hora Carlos ya había solicitado ayuda a Comandos de Salvamento a través de un vecino y se retiró de la vivienda para esperar la ayuda, pero cuando regresó al lugar Flor Idalia ya no presentaba signos de vida.

Piden justicia

Fredy Gilberto Hernández, padre de Flor Idalia, expresó que la muerte de la joven los tomó por sorpresa y que las condiciones en las que ocurrió son poco claras.

"Yo le dije a mi yerno, yo quisiera que me hablara unas palabras con sinceridad, porque a mi me habían dicho que la partera no estaba, que (Flor Idalia) estaba ella sola, él supuestamente estaba en ese momento", dijo Fredy en shock. Aseguró que en la madrugada del sábado en la vivienda se encontraba la partera, el pastor y su esposa, acompañados de otros más, "pero no sé quienes eran".

Sin embargo, los familiares de Flor Idalia no identificaron al pastor ni a la hermana que estuvo en la habitación.

Los familiares exigen respuestas y encontrar a los responsables que ocasionaron la muerte de Flor Idalia. Señalaron que la negligencia sería de la iglesia donde participaba por sus creencias extremas de no ir al doctor cuando estás embarazada o en labor de parto porque sería pecado y demostraría "la falta de fe en Dios".