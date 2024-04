Mujer falleció al saltar a un río helado para poder salvar a su perrito: ¡Hallados abrazados!

05/04/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

Un lamentable caso conmocionó a los pobladores de Alaska, en Estados Unidos, al saber que una mujer murió tras intentar salvar a su perrito arrojándose a las heladas aguas del río Eagle de Anchorage. Después de tres meses su cuerpo fue encontrado abrazando a su mascota.

Quería rescatar a su mascota

Según SBT News, la mujer fue identificada como Amanda Richmond Rogers, de 45 años. Estaba desaparecida desde el 23 de diciembre del año pasado, ya que ese día decidió salir a pasear con su esposo Brian, y sus dos perros, cuando uno de ellos, Groot, cayó por el hielo mientras intentaba beber agua, desencadenando eventos desgarradores.

El esposo de Amanda intentó salvar al can, pero al no lograrlo y en su desesperación, fue ella quien no dudó en saltar al agua y nunca más logró salir a la superficie.

"Por la expresión de su rostro supe que iba a salvar a nuestro perro. Ella era enfermera de emergencia, capacitada para ayudar y salvar personas", comentó el esposo de Amanda. Asimismo, confesó haberla visto nadando corriente abajo antes de desaparecer: "Esperé y esperé y sigo esperando" y admitió que la mujer se lanzó al río porque amaba a su perro como si de un hijo se tratase.

Hallados sin vida

Los familiares y amigos de Amanda emprendieron una búsqueda exhaustiva con apoyo del equipo de bomberos de Anchorage respondieron y el Departamento de Seguridad Pública, pero sus esfuerzos no dieron resultados, dejándolos sin la posibilidad de despedirse de ella en un evento fúnebre.

Sin embargo, el 24 de marzo, un transeúnte descubrió el cuerpo de la mujer abrazando a su perrito cerca del sendero North Fork, según declaró Renee Oistad, portavoz de la policía, al medio Anchorage Daily News. El cadáver fue recuperado y más tarde el equipo de medicina forense confirmó que se trataba de Amanda Richmond Rogers, quien es recordada como una madre dedicada a sus cuatro hijos y una amante apasionada de los animales, considerando a Groot como su amigo incondicional y un miembro más de su familia.

¿Una heroína?

Tras saberse que no dudó en abrazar fuertemente a su mascota en un intento de abrigarse, tanto ella como su mascota, a pesar de que sabía que sería su última oportunidad de vivir, sus hijos aseguraron que siempre la tendrán en sus corazones como "una heroína".

Fue durante la conmemoración cuando uno de sus hijos le dedicó unas palabras y dijo que "mamá era una persona tan única y especial que Dios no podía esperar más para verla en el cielo, y no lo culpo".

De esta manera, la desgarradora escena de una mujer que se lanzó al río congelado para poder salvar a su perrito, pero terminó perdiendo la vida causó gran conmoción. Después de tres meses, su cuerpo fue encontrado abrazando a su mascota Groot.