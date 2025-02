Michelle Trachtenberg, actriz de 'Buffy Cazavampiros' y 'Gossip Girl', fallece a los 39 años en Los Ángeles

26/02/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La inesperada noticia de la muerte de Michelle Trachtenberg ha sacudido a sus seguidores y compañeros del mundo del entretenimiento. Según reportes del New York Post, la actriz fue encontrada sin vida en su apartamento de Nueva York por su madre. A pesar de las circunstancias, las autoridades han aclarado que no se sospecha de foul play, y su muerte no requiere una investigación adicional.

En los días previos a su fallecimiento, Trachtenberg había estado lidiando con complicaciones tras haberse sometido a un trasplante de hígado. Aunque la causa exacta de su muerte aún no se ha revelado, su familia y allegados esperan dar más detalles una vez se hayan realizado los estudios pertinentes.

¿Cómo reaccionó la actriz ante las críticas a su apariencia?

Una semana antes de su fallecimiento, Michelle Trachtenberg se había enfrentado a intensas críticas sobre su aspecto físico. A través de sus redes sociales, la actriz hizo frente a los comentarios negativos, aclarando que nunca se había sometido a cirugía plástica y que se sentía saludable y feliz con su cuerpo.

La actriz, conocida por su sinceridad y valentía al enfrentar a los detractores, también mostró su sorpresa por los comentarios que recibía en las fotos que compartía, en las cuales lucía con un nuevo cambio de look. No se ha confirmado ninguna relación entre las críticas a su apariencia y su trágico fallecimiento.

🇺🇸 | La actriz Michelle Trachtenberg ha fallecido a la edad de 39 años.

La carrera de una estrella infantil que brilló en la pantalla

Michelle Trachtenberg inició su carrera en la industria del entretenimiento a los cinco años, cuando apareció en un episodio de Ley y orden. Desde entonces, su carrera fue despegando rápidamente, participando en una gran variedad de proyectos tanto en cine como en televisión.

Entre sus películas más conocidas destacan Harriet la espía, El inspector Gadget y Eurotrip. Además, su participación en series como Six Feet Under, Weeds y Mercy dejó una huella en el público.

Sin embargo, fue en Gossip Girl, donde interpretó a Georgina Sparks, donde alcanzó su mayor reconocimiento. En la serie, su personaje se caracterizó por ser una de las villanas principales, con una trama que giraba en torno a su venganza contra sus antiguas amigas.

Georgina Sparks se convirtió en uno de los personajes más recordados de la serie, gracias a la interpretación única que hizo Michelle Trachtenberg de ella.

El fallecimiento de Michelle Trachtenberg marca el fin de una brillante carrera que comenzó a una edad temprana, dejando una marca indeleble en el mundo del entretenimiento.