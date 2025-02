Muere actriz que participó en ICÓNICA SERIE DE TELEVISIÓN: Esto se sabe de su lamentable deceso

21/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La industria del entretenimiento internacional está de luto. Y es que la actriz que participó en la icónica y legendaria serie de televisión, 'Dallas', perdió la vida, dejando a sus familiares sumamente consternados. A continuación, te contaremos lo que se sabe de su lamentable deceso.

Fallece actriz de importante serie de TV

La noticia que confirmó el lamentable fallecimiento de Alice Hirson la dio nada más y nada menos que su hijo, David Hirson. Según detalló, la actriz que apareció en la legendaria serie Dallas para interpretar a la madre de la cómica estadounidense Ellen DeGeneres, partió a la eternidad por causas totalmente naturales a la edad de 95 años.

Desde el 2024, su salud se vio deteriorada, por lo que tuvo que ser internada en el centro hospitalario Motion Picture & Television Country House and Hospital, ubicado en Woodland Hills.

Su gran trayectoria en la televisión

La trayectoria de Hirson tuvo gran revuelvo entre 1969 y 1993 cuando empezó a aparecer en telenovelas diurnas como en 'General Hospital' como la señora Van Gelder. También participó en 'The Edge of Night' de CBS como Stephanie Martin; en 'Another World' de NBC, entre otras más.

En la serie 'Dallas' apareció en un total de 26 episodios entre los años de 1982 y 1988. Su personaje fue el de Mavis Anderson, mientras que su esposo en la vida real, Stephen Elliott, interpretó al abogado Scotty Demerest en el mismo programa de TV.

También hizo el papel de Lois Morgan, la madre de Ellen Degeneres, durante cinco temporadas en la exitosa serie 'Sitcom Ellen'. Su personaje, súper polémico, siempre se metía en la vida de su joven hija, interfiriendo con sus ideales, además de buscarle pareja antes de que se declare abiertamente lesbiana en el episodio 'The puppy', en 1997.

Alice Hirson en la serie 'Sitcom Ellen'.



Hirson nació en 1929 como Alice Corinne Thorsell, se crió en West Hempstead en Long Island con su madre, quien era ama de casa, y su padre Carl, quien se desempeñaba como ingeniero. Se graduó en la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas en 1948.

De esta manera, se conoció que Alice Hirson, actriz que trabajó en la icónica serie 'Dallas', falleció a la edad de 95 años por, según afirmó su hijo, causas totalmente naturales.