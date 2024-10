Murió Liam Payne: Exámenes revelan SUSTANCIAS ilícitas en el cuerpo del fallecido ex One Direction

21/10/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

La muerte de Liam Payne, cantante británico y exintegrante de la banda musical One Direction, continúa generando muchas incertidumbres entre sus desconsolados seguidores. Recientemente, las pericias y estudios forenses revelaron los exámenes realizados en sus restos mortales, indicando que se hallaron una gran cantidad de sustancias ilegales.

Revelan sustancias que habría consumido Liam Payne

Conforme al medio internacional TMZ, fuentes del expediente en torno al desaparecido cantautor señalaron que el estudio forense determinó la presencia de estupefacientes en su organismo. Dentro del informe toxicológico, se apunta a que Payne habría consumido una gran dosis de cocaína rosa, conocida popularmente en Latinoamérica como 'tusi', además de las famosas drogas 'crack' y 'cristal'.

Por otra parte, la plataforma señala que la policía de Buenos Aires, encargada de los análisis al material encontrado en la habitación que ocupó el ex One Direction, concluyó el primer avance de los estudios. El informe precisa que se hallaron restos biológicos, los cuales se mantienen en estricta reserva y fueron comunicados a la Fiscalía. No obstante, aún no se ha establecido de forma oficial la presencia de cocaína.

Si bien continúan realizándose, los indicios apuntan a que el fallecido cantante habría abusado de tales sustancias ilícitas, mismas que pudieron desencadenar una fuerte sobredosis. Con este nuevo alcance, la repatriación de los restos mortales de Liam Payne hacia Inglaterra está más cerca de concretarse. Conforme a las normas del país, solo podrán retirar el cuerpo cuando finalice el estudio científico.

Fotografía de lo encontrado al interior de la habitación de Payne en Argentina (Fuente: TMZ)

¿Cuál es el resultado de la autopsia de Liam Payne?

Recientemente, la policía forense dio alcances preliminares a la autopsia realizada al cadáver de Payne. El informe reveló que, tras caer de una gran altura desde su habitación en el hotel Casa Sur, su muerte fue producto de hemorragias interna y externa, causadas por el politraumatismo en varios lugares de su cuerpo.

Si bien no se han determinado las circunstancias del trágico fallecimiento, las autoridades argentinas sugieren en una hipótesis que el músico británico pudo estar parcial o totalmente inconsciente, justamente por el presunto consumo indiscriminado de cocaína. Tal suceso habría impedido que Payne, aproximándose al balcón, reaccionara ante el peligro.

Como se recuerda, el cantante perdió la vida el pasado miércoles 16 de octubre en Argentina, un suceso sumamente trágico que conmovió no solo a miles de fanáticos, sino a la población de casi todo el mundo.

De esta manera, exámenes determinaron que el cuerpo de Liam Payne, cantante británico y exintegrante de la agrupación One Direction, contó con la presencia de una gran cantidad de sustancias ilegales, entre ellas "cocaína, crack y cristal".