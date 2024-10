¡Nadie se salva! Delincuente motorizado le robó el celular a un efectivo policial

Una insólita escena fue captada por una cámara de seguridad que deja al descubierto que nadie está a salvo de la delincuencia ni la propia policía, ya que un ladrón no tuvo reparos en arrebatarle el celular a un agente del orden.

Según los reportes, el hecho ocurrió en el barrio El Carmen, en la localidad de Tunjuelito, donde un efectivo policial se encontraba en la calle, aparentemente conversando con una mujer, que iba acompañada de su mascota.

Sin embargo, de pronto aparece un delincuente a bordo de una motocicleta, quien sigilosamente y ayudado por un tractocamión estacionado, se acerca al policía y no tiene reparos en robarle el celular que tenía en sus manos y salir huyendo del lugar con rumbo desconocido.

El agente del orden trató de correr detrás del delincuente, pero todo fue en vano y no tuvo otra opción que dejarlo ir. Lo que generó la indignación de los internautas al ver la escena en redes sociales fue percatarse de que el facineroso habría estado dando vueltas a la cuadra sin llamar la atención del policía e incluso tomarse unos segundos para planificar su acto delictivo, en Bogotá.

#INSÓLITO . ¡De no creer! 😱 En video de cam/seguridad se evidencia la forma en que un sujeto en motocicleta le roba el celular a un uniformado de la Policía. El hecho se presentó en plena vía pública del b/El Carmen, loc/Tunjuelito (Bogotá) 🚨 ÚNETE 👉 https://t.co/bFqYD8ovwJ pic.twitter.com/slP3BYMvkm

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó la indignación de cientos de internautas, que no podían creer que nadie esté a salvo de la delincuencia y la criminalidad que se ve acrecentado a nivel internacional.

Tras la escena del hurto a un patrullero uniformado de la Policía, en plena vía pública y a plena luz del día, muchos aseguraron que ya no se sentirían seguros al salir a caminar.

"No nos pueden proteger quienes no se saben cuidar a sí mismos", "el ladrón tuvo el tiempo de pasar frente al policía, dar toda la vuelta a la cuadra y como un felino lanzarse por el teléfono. Despertó al agente", "ni la policía se salva", "jajaja, ahora los 'tombos' con esa inseguridad ya no van a ir a ese barrio por lo peligroso", "ladrón que roba a ladrón", fueron algunas de las principales reacciones en X.