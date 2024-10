Robo inusual: Ladrón entra a una casa y termina ayudando con las tareas del hogar: "Sean felices"

07/10/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

En un insólito incidente que ha dejado a más de uno sorprendido, un ladrón que irrumpió en una casa con el objetivo de robar terminó ayudando a los dueños con las tareas del hogar. Lo que parecía ser un crimen más, rápidamente se transformó en una situación fuera de lo común, provocando desconcierto entre las víctimas y convirtiéndose en una historia viral.

Robo fuera de lo común

El pasado 16 de julio, Damian Wojnilowicz ingresó a la vivienda de una mujer, en España, con la intención de robar todas sus pertenencias. Sin embargo, una vez dentro, cambió de planes de manera inesperada.

En lugar de centrarse en sustraer objetos de valor, el hombre decidió ayudar a su víctima con las labores domésticas. Según recoge la BBC, Damian Wojnilowicz guardó las compras en la refrigeradora, tendió la ropa y hasta cocinó algo para que la propietaria encontrara todo en orden al regresar a casa.

Pero eso no fue todo. El ladrón incluso arregló el jardín, tiró la basura y dejó una nota en la que pedía a la víctima que "fuera feliz" y no se preocupara. En un acto aún más peculiar, movió las macetas y rellenó los comederos de los pájaros para que estos no pasaran hambre. Además, desechó los embalajes de unos zapatos nuevos que encontró, depositándolos en el contenedor de reciclaje.

A pesar del comportamiento inusual del ladrón, su atraco no pasó desapercibido. Durante el juicio en el Tribunal de la Corona de Cardiff, la fiscal reveló que Damian Wojnilowicz también había bebido vino de la casa y comido golosinas mientras se encontraba en la sala de estar. Aunque devolvió la botella vacía a su lugar, las golosinas quedaron sobre la mesa, sirviendo como una de las pistas clave para las autoridades.

Ladrón se encuentra detenido

Tras este primer asalto, Wojnilowicz logró evadir a la policía durante dos semanas. Sin embargo, fue detenido luego de cometer un segundo robo, en el que no tuvo la misma suerte. En esta ocasión, el ladrón se encontraba en un estado de embriaguez que facilitó su captura.

Durante el juicio, la víctima confesó que había experimentado un miedo profundo tras el ataque. La ansiedad extrema que sintió le hizo preguntarse si el ladrón la conocía previamente o si había estado observándola antes de actuar. "No podía quedarme sola en mi casa, vivía en un estado de terror constante", declaró la mujer, afectada por lo sucedido.

A pesar de que el ladrón expresó arrepentimiento por sus actos, las circunstancias de su vida no fueron suficientes para evitar la sentencia de 22 meses de prisión, impuesta tras descubrirse que contaba con varias condenas anteriores.

El caso ha sorprendido tanto a las autoridades como a los vecinos, quienes no esperaban un desenlace tan peculiar. Tras completar las tareas del hogar, el ladrón fue detenido y puesto a disposición de la justicia, cerrando un incidente que, sin duda, ha captado la atención de miles.