Pasajero revela el misterioso motivo por el que NO subió al avión estrellado en Brasil

Una reciente tragedia enlutó a Brasil. Y es que un avión que llevaba 61 personas, cayó en Sao Paulo y provocó un incendio que acabó con la vida de todos los que se encontraban allí. No obstante, hubo un pasajero que salvó de morir al no abordar la aeronave y, en la siguiente nota de Exitosa, te contamos la historia de por qué no lo hizo.

Pasajero revela por qué no subió al avión

Este último viernes, 9 de agosto, el avión de la aerolínea VoePass se estrelló en Vinhedo, Sao Paulo, Brasil, cobrando la vida de 61 personas que lamentablemente iban a bordo.

La trágica noticia ha logrado dar la vuelta al mundo, por lo que también se pudo conocer los testimonios de algunos pasajeros que no lograron ingresar a la aeronave.

Tal es el caso de Adriano Asís, quien contó en televisión brasileña que no llegó a subir al avión siniestrado debido a que se presentó tarde al aeropuerto, provocando así que perdiera la conexión que tenía por objetivo trasladarlo a otro punto de su país.

"Había una cola muy grande aquí, estaba esperando. Cuando eran las 10:40, más menos, el chico dijo que no iba a embarcar nadie más, porque era una hora antes de despegar", contó en un primer momento.

🇧🇷 | ACCIDENTE AÉREO EN BRASIL: Testimonio de un pasajero que no pudo abordar el avión que se estrelló esta tarde pic.twitter.com/lozEfQseAl — Actualidad Internacional (@ActualidadINTL) August 9, 2024

En seguida, detalló que si bien tuvo un fuerte intercambio de palabras con el trabajador encargado de hacerlo abordar, al conocer que el avión donde iba a ir se estrelló, la única reacción que tuvo en aquel momento fue la de abrazarlo por haberle salvado la vida sin darse cuenta.

"En ese momento discutí con él pero me ha salvado la vida, lo abracé porque hizo su trabajo, si él no hubiera hecho su trabajo, tal vez no estaría aquí en la entrevista", agregó el hombre.

Así fue el accidente en Brasil

Las impactantes imágenes de cómo fue que se dio el accidente ha impactado a más de uno, sobre todo porque, en un primer momento, se puede ver como el avión desciende de manera vertical, mientras gira, al mismo tiempo, en espiral.

Posterior a ello, se estrella contra una serie de viviendas ubicadas en la zona, causando grandes destrozos por la ferocidad del impacto y dejando a más de una familia conmocionada por lo que, en ese momento, se podía apreciar.

En Sao Paulo, Brasil cayó un avión modelo ATR-72-500, con 62 personas ahorro de la línea aérea Voepass, se desconoce el estado de las personas abordo. pic.twitter.com/hyinNGu4CE — Juan Matos (@juanmatos) August 9, 2024

Debido a esta situación, se conoció acerca del testimonio de un pasajero que no logró subir al avión estrellado en Brasil porque se presentó tarde en el aeropuerto y perdió la conexión.