¡Problemas en el aire! Avión con dirección a Barcelona aterrizó de emergencia por pasajero con fuerte diarrea

Un avión que partió desde Atlanta con dirección a Barcelona tuvo que regresar hasta su punto de partida debido a que un pasajero presentó un fuerte cuadro de diarrea que no pudo ser controlado con primeros auxilios dentro de la aeronave.

Según información de distintos medios internacionales como 'Infobae', 'As', 'Diario Libre' y 'Fox5', el piloto de la aerolínea Delta se vio en la obligación, tras dos horas de vuelo, de retornar inmediatamente al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta por un "problema médico".

Esta situación fue comunicada a los demás pasajeros del avión mientras se encontraban en pleno viaje con la finalidad de evitar más incomodidades por el tiempo de retraso que se iba a presentar.

Al llegar a la ciudad de inicio, los pasajeros tuvieron que desembarcar para que el personal de limpieza del aeropuerto realice una desinfección exhaustiva en cada rincón de la aeronave.

Posterior a ello, se trasladó a los pasajeros a otro avión para que de esa manera puedan continuar con su viaje hasta el continente europeo.

A raíz del retraso por la emergencia médica, quienes tenían pendiente llegar a su país de destino pudieron hacerlo alrededor de las 5:10 p.m. del día siguiente.

Debido a lo insólito que fue la situación, ello fue compartido en las diferentes redes sociales, generando que muchos usuarios expresen su empatía y solidaridad con el pasajero que presentó un terrible cuadro de diarrea mientras se encontraba en pleno vuelo.

"No puedo evitar sentir pena por el pasajero, no se lo desearía ni a mi peor enemigo", "No imagino lo que habrá sentido", "Le pasa a uno en un millón", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios al conocer la noticia.