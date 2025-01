"Tengo fuertes dolores y contusiones": María Corina Machado revela detalles sobre su detención en Caracas

A pocas horas de la juramentación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, María Corina Machado emitió un mensaje grabado para todo el mundo en el que se refirió a varios temas que se dieron desde su llegada. Como era de esperarse, la lideresa de oposición contó detalladamente los pormenores de su detención por parte del actual régimen.

Como se recuerda, integrantes de la Policía Bolivariana retuvieron a Machado durante varios minutos luego de su aparición pública en las calles de la capital llanera. Este hecho generó una gran consternación en líderes de otros países quienes de inmediato pidieron su liberación.

Durante su extensa intervención, María Corina Machado aseguró que ya se encuentra en un lugar seguro, aunque para llegar a este le tomó varias horas tras haber sido liberada. Sin embargo, también contó que cuenta con dolores en diversas partes de su cuerpo producto de la violenta detención que sufrió.

La compañera de Edmundo González detalló también como se dio su irregular detención por parte de las fuerzas del orden del régimen de Maduro. Según su versión, agentes a bordo de motos le cerraron el camino a la caravana en que se encontraba, para luego ser violentamente arrebatada de este vehículo menor. Por suerte, los reclamos de los demás gobiernos ayudaron a que fuera liberada, no sin antes grabar un video a modo de prueba de vida.

"Las motos de la Policía Nacional Bolivariana nos interceptaron. Un funcionario me preguntó mi nombre para confirmar mi identidad, inmediatamente, por detrás, fui brusca y fuertemente arrancada de la moto y me montaron en otra en medio de dos hombres. Así son ellos, atacan a una mujer por la espalda. Repentinamente se pararon, y me dijeron que tenía la orden de que me fuera, para hacerlo me pidieron que grabara un video coma una fe de vida", añadió.