¡Tenía miedo a la reacción de su familia! Joven decidió fingir su secuestro por vergüenza a decir que no podría graduarse

07/05/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

Una mujer de Pensilvania de 23 años fingió su propio secuestro a principios de esta semana en un esfuerzo descabellado por ocultar el hecho de que abandonó la universidad y no estaba a punto de graduarse, según la policía estatal de Pensilvania.

Tenía vergüenza en admitir la verdad sobre sus estudios

Chloe Stein, de 23 años, fue arrestada el 2 de abril acusada de cuatro delitos menores: falsa alarma a una agencia de seguridad pública, denuncia falsa de un delito que no ocurrió, obstrucción de la aplicación de la ley y alteración del orden público, según muestran los registros judiciales.

Según la información de los medios locales de Pensilvania, la última vez que se escuchó a Stein fue el lunes por la noche a las 10:30 pm. Su novio intentó contactarla nuevamente varias veces, pero fue en vano, dijo la policía.

Más tarde, la policía estatal escuchó a su familia decir que encontraron su vehículo, un Volkswagen Beetle, abandonado en Radebaugh Road en el área de North Greengate Road. Fue en ese momento que la familia hizo una declaración de persona desaparecida y se inició una amplia búsqueda de la joven.

El policía estatal Steve Limani manifestó en una conferencia de prensa que el departamento gastó "decenas de miles" de dólares en la búsqueda, que incluyó volar un helicóptero en el área.

Sin embargo, todo salió a la luz cuando llegó un aviso de que la joven estaba en realidad en una casa, a unas 30 millas al sureste de Pittsburgh. Cuando llegaron los oficiales, la encontraron a salvo adentro y la llevaron para interrogarla.

En la estación de policía estatal, Stein les dijo a los oficiales que fue detenida y secuestrada "por un hombre desconocido que se hizo pasar por un oficial de policía". Ella dijo que su secuestrador tenía un arma de fuego, le vendaron los ojos y la llevaron a varios lugares en el área.

Informes universitarios la delataron

Pero los investigadores ya sospechaban. Antes de que la encontraran, habían recibido una llamada de los funcionarios de la Universidad de Penn State que decían que Stein no era una estudiante actualmente inscrita, al contrario de los informes de noticias que la describían como una estudiante de último año.

La policía dijo que encontró inconsistencias con el relato de la joven y las pruebas obtenidas en la investigación. Cuando Stein fue confrontada por ellos, ella "admitió que había inventado toda la información relacionada con el incidente".

El policía estatal Limani señaló que el engaño de la joven fue porque en realidad no estaba asistiendo a la universidad. "El hecho de no ir a la escuela aparentemente por tanto tiempo y tal vez decepcionar a la gente fue el razonamiento detrás de esto. (...) Además, el caso de que ella no había estado en la universidad durante casi dos años: su círculo creía que se graduaría en cuestión de dos o tres días", acotó.