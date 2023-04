"No los acepten": Joven explota contra su compañero por no ayudar con el trabajo grupal

27/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las épocas universitarias nos traen varios recuerdos y anécdotas vividas junto a nuestros compañeros. Sin embargo, al momento de realizar trabajos grupales no todo es felicidad, cuando uno de los integrantes falla en su tarea.

Es así como un video publicado por la cuenta de @Fridadamr, en la plataforma china de TikTok, generó el debate entre sus seguidores al señalar que todos deberían dejar jalar a los compañeros que no hacen nada en los trabajos grupales.

"Deberíamos dejar que jalen los cursos"

La joven peruana, estudiante de Ingeniería de Software, no dudó en criticar a su compañero porque olvidó efectuar una importante parte de su trabajo, lo que afectó a la calificación de todos. Esto desató la furia de la mujer, quien no dudó en aconsejar a sus seguidores cómo reaccionar ante este tipo de problemas.

"Por favor, saquen a la gente de sus grupos que no han hecho nada en sus trabajos. Dejen de hacer que estas personas pasen", señaló eufórica la joven universitaria.

Asimismo, ante tanta indignación, la joven manifestó que tuvo que hacer un trabajo que incluye programación y matemática, que es de cinco personas, ella sola.

"Me tocó con cuatro chicos, uno más tarado que el otro, que, en lugar de hacer el trabajo, se reían. (...) Y lo único que uno tenía que hacer era dejar el video en su Drive. Hoy el profesor escribe que no está su video. Entro al link y me sale que el propietario lo ha borrado. Era la única cosa que tenía que hacer. Claramente, yo los acusé desde el día uno. (...) Y esto es culpa de absolutamente todos los que se quedan callados cuando un integrante no trabaja y no hace nada", expresó molesta por la situación que tuvo que pasar y por la mala nota que obtuvo por culpa de su compañero.

Video que generó controversia

El video generó el debate entre los seguidores, ya que algunos manifestaron que debería tener paciencia y conocer los motivos de sus compañeros por no ayudarla con la tarea, mientras que otras personas se sintieron identificadas con la historia de la joven universitaria y estuvieron de acuerdo con que dejen jalar sus cursos.

"La señal que andaba esperando", "yo hasta me amanezco por hacer mi parte", "te abrazo, me ha pasado y hasta lloré de impotencia", "totalmente de acuerdo", "utiliza un diagrama de Gantt, pon las fechas límites a cada integrante y luego puedes decirle al profe que no hizo su parte a tiempo, es más profesional", fueron algunas de las reacciones de los seguidores al video de TikTok.