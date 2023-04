"Modo cachimbo": Sanmarquina comparte su primer día en la universidad y causa furor en TikTok

25/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

No cabe duda que ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) es una hazaña que merece ser compartida en las redes sociales. En ese sentido, en el reciente video compartido en TikTok se evidenció el primer día de una estudiante en la referida universidad.

En el corto, la usuaria "@AmyCáceres" contó que recibió algunos obsequios por parte de la institución educativa. Entre los que destacan gorras y mochilas con el logo de la UNMSM. Por otra parte, se visualizó en las imágenes actividades culturales, organizadas por ciclos superiores, a fin de que los 'cachimbos' tengan el mejor recibimiento posible.

"Modo cachimbo"

Posteriormente, la jovencita y los demás estudiantes accedieron a un auditorio para escuchar el discurso de diversas autoridades sanmarquinas. Finalmente, la referida salió del campus para almorzar y regresó a tomar un pequeño paseo en la Ciudad Universitaria.

La leyenda adscrita al video fue: "Primer día de clases y llego tarde. Mañana no me demorare tanto alistándome, lo prometo. Cachimba tenía que ser".

Reacción de los cibernautas

Viralizado el caso, miles de internautas hicieron hincapié en la dificultad de ingresar a la UNMSM. Al respecto, mencionaron que la muchacha tiene todo el derecho a divertirse en sus primeros ciclos, tras los meses de preparación para acceder a la 'Decana de América'

Más de 10 mil reproducciones

Numéricamente, el corto tiene, por el momento, más de 10 mil reproducciones, más de 700 likes, 431 comentarios y 67 compartidas.

Asimismo, los textos más destacados son los siguientes: "Disfruta el primer año, porque los siguientes serán de terror", "Felicidades, San Marcos, es San Marcos", "¿Te regalan las mochilas? Soy base 21 y nunca me dieron nada", "A mi facultad no le dieron", "Yo no alcancé la bolsa", "En mi facultad primera clase y ya prueba de entrada", "Les regalaron su piedrita me imagino".

